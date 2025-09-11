Torneo Clausura 2025: todos los partidos de la fecha 8

La octava fecha del Torneo Clausura marcará la mitad del certamen y presentará los duelos interzonales: Racing recibirá a San Lorenzo el viernes, River visitará a Estudiantes el sábado y Rosario Central y Boca, con Ángel Di María y Leandro Paredes, chocarán en Rosario.

Tras el título del Calamar en el Apertura, los 30 clubes luchan por levantar un nuevo trofeo, pero también es un torneo clave porque se definirán los clasificados a las copas internacionales y los dos descensos. Repasá todo lo que tenés que saber sobre la octava jornada.

La actividad iniciará este jueves a las 20 con el duelo entre Belgrano y San Martín (SJ) en Córdoba. El viernes, Riestra y Central Córdoba abrirán el telón a las 14.30, luego la Academia jugará ante el Ciclón en el Cilindro y Huracán será el anfitrión de Vélez; ambos a las 19.00. Newell’s contra Atlético Tucumán y Lanús frente a Independiente Rivadavia cerrarán el día en simultáneo, desde la 21.15.

Al día siguiente, Godoy Cruz enfrentará a Barracas en Mendoza (14.30), Independiente regresará a su estadio y chocará con Banfield (16.45), el Pincha será anfitrión del Millonario (19.00) y Sarmiento se cruzará con Aldosivi (21.15).

El domingo arrancará con dos partidos a las 15.00: Gimnasia desafiará a Unión en La Plata e Instituto se medirá con Argentinos en Córdoba. Rosario Central y Boca, plato fuerte de la fecha, batallarán en el Gigante de Arroyito a las 17.00. Finalmente, Tigre vs. Talleres y Defensa y Justicia frente a Platense culminarán la jornada a las 20.00.

Así se juega la fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional

Jueves 11 de septiembre

20.00: Belgrano vs. San Martín de San Juan

Viernes 12 de septiembre

14.30: Deportivo Riestra vs. Central Córdoba

19.00: Racing vs. San Lorenzo

19.00: Huracán vs. Vélez

21.15: Lanús vs. Independiente Rivadavia

21.15: Newell’s vs. Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30: Godoy Cruz vs. Barracas Central

16.45: Independiente vs. Banfield

19.00: Estudiantes vs. River

21.15: Sarmiento vs. Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00: Gimnasia vs. Unión

15.00: Instituto vs. Argentinos

17.30: Rosario Central vs. Boca

20.00: Tigre vs. Talleres

20.00: Defensa y Justicia vs. Platense

