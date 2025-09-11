Levantan del aire Trato Hecho y Santi Maratea podría volver a las colectas

Tras apenas un par de semanas, el programa de entretenimientos Trato Hecho, conducido por Santiago Maratea, ya tendría fecha de finalización por decisión de América TV.

Al parecer la popularidad del influencer de las colectas no terminó de enganchar a los televidentes mientras que tampoco el formato logró conectar con el público, con un rating que no cumplió con las expectativas del canal.

De acuerdo con @PlusRating, el canal tendría decidido levantar de su grilla el programa. La última emisión del ciclo será este viernes 19 de septiembre, y la determinación se debe a los bajos niveles de audiencia que el ciclo ha registrado desde su estreno.

La cancelación del programa abre la puerta a nuevos debates sobre la capacidad de las figuras de internet para triunfar en la televisión tradicional. A pesar de esto, se rumorea que Santi Maratea podría continuar en América TV con otro proyecto más adaptado a sus puntos fuertes.

Con el final de Trato Hecho, la programación del canal tendrá que reajustarse para cubrir el horario que deja vacante el ciclo de entretenimientos.

