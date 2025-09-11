Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal tras los rumores de separación, y confesó que está enamorada.
Este miércoles, la cantante fue consultada por la prensa durante un evento de moda en Barcelona y expresó: "Estoy muy feliz acá, la verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos".
Al ser consultada por su vínculo con el futbolista, una periodista le preguntó: "¿Estás enamorada de Lamine Yamal?". "Estoy muy enamorada, feliz", respondió sonriente Nicki Nicole.
FUENTE: minutouno.com