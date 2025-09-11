¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

"Estoy muy enamorada"

Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal

Después de los rumores de ruptura, la cantante afirmó que se siente feliz junto al futbolista español.

Por El Litoral

Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 10:54

Nicki Nicole habló por primera vez sobre su relación con Lamine Yamal tras los rumores de separación, y confesó que está enamorada.

Este miércoles, la cantante fue consultada por la prensa durante un evento de moda en Barcelona y expresó: "Estoy muy feliz acá, la verdad que recibo mucho cariño de la gente y les quiero agradecer a todos".

Al ser consultada por su vínculo con el futbolista, una periodista le preguntó: "¿Estás enamorada de Lamine Yamal?". "Estoy muy enamorada, feliz", respondió sonriente Nicki Nicole.

FUENTE: minutouno.com

