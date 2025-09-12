Corrientes: Pasajeras de un remís demoradas con oro y moneda extranjera sin respaldo legal

Sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de la localidad de Villa Olivari, demoraron a tres mujeres que viajaban como pasajeras de un remis con oro y moneda extranjera sin respaldo legal.

Fue un procedimiento realizado por efectivos dependientes del Escuadrón 47 “Ituzaingo”, que desarrollaban actividades de prevención vial y control vial.

En ese marco detuvieron la marcha de un automóvil que oficiaba de remís proveniente de Ciudad del Este, República del Paraguay.

Durante el control efectuado sobre el rodado, los uniformados constataron que viajaban tres pasajeras, quienes llevaban entre sus pertenencias y adosado al cuerpo, varios fajos de billetes de moneda nacional y monedas extranjeras, además de alhajas y pepitas de un metal de color amarillo.

Asimismo, se contabilizaron 2.631.000 pesos en moneda nacional, 31.266 dólares estadounidenses, 2.664 reales y 1.100 euros.Intervino el Juzgado Federal de Corrientes, disponiendo el secuestro del dinero, el metal y los teléfonos celulares de las implicadas, quienes quedaron supeditadas a la causa por infracción a la Ley Nº 24.769 “Régimen Penal Tributario”.