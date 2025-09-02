Buscan a un hombre de 50 años que está desaparecido en Corrientes 

La Policía de Corrientes informó este martes que se encuentra en marcha un operativo de búsqueda para dar con el paradero de Manuel Alejandro López, de 50 años, quien está desaparecido en la localidad de Mburucuyá desde la tarde del lunes.

Descripción física y vestimenta

Según los datos aportados por la fuerza, López mide 1,80 metros de altura, tiene el cabello corto castaño, tez trigueña y ojos marrones.

Al momento de ausentarse vestía un pantalón jogging gris y zapatillas negras.

Pedido de colaboración

La Policía solicita a la comunidad que cualquier información que permita dar con el paradero de este ciudadano sea comunicada de inmediato a la Comisaría de Mburucuyá al número 3782-498074, a la dependencia policial más cercana, o bien a los teléfonos de emergencia: 911 en la Capital y 101 en el Interior provincial.