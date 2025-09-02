Hallaron droga en casa de una mujer que estuvo implicada en la Causa Sapucay

En un allanamiento realizado en el ribereño barrio Ibiray de la localidad de Itatí, detectaron un punto de comercialización de estupefacientes que era liderado por una mujer que en su momento estuvo implicada en la llamada Causa Sapucay.

Efectivos de la Unidad Regional I, con personal de las comisarías de Distrito San Luis del Palmar, San Cosme, Itati, y GTO en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación diligenciaron el allanamiento en búsqueda de joyas y dinero vinculados con hecho delictivo, que arrojó resultados negativos.Sin embargo descubrieron la existencia de estupefacientes y armas por lo cual se iniciaron causas conexas.

Ante ello, arribó personal técnico de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado de Ensenada Grande, queEl Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 a cargo de Juan Carlos Vallejos ordenó el inicio a actuaciones de oficio por supuesta infracción a la Ley 23.737 y que la mujer, identificada como Sebastiana Beatriz Britez quede detenida en calidad de comunicada.

Cabe señalar que estuvo implicada y cumplió prisión domiciliaria en una causa narco del 2020, luego que su pareja Lino Antonio Sánchez Fernández fuera detenida por el tranporte de 50 kilos de marihuana en automóvil, en un operativo concretado por la Gendarmería Nacional sobre la Ruta 12.