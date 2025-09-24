Corrientes: durante un operativo policial incautaron droga y detuvieron a un hombre

La Dirección de Drogas Peligrosas de Corrientes informó que tras un operativo rutinario realizado este martes a la noche incautaron drogas y detuvieron a un hombre en la ciudad capital por calle Lanari y río chico del barrio de la Unne.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:40 de este martes cuando los agentes policiales detuvieron la marcha de un automóvil Volkswagen Trend, que circulaba por la vía pública sin dominio visible.

Tras identificar al conductor, un hombre de nacionalidad argentina, los efectivos solicitaron la cédula de identificación del vehículo, la cual no fue presentada. En consecuencia, procedieron a revisar el rodado, donde encontraron una mochila en el asiento del acompañante que, al ser abierta, contenía dos bultos con una sustancia blanca en su interior.

Al realizar el test orientativo correspondiente, los resultados confirmaron que se trataba de cocaína, con un peso total de 301 gramos. Además, se procedió al secuestro de los siguientes elementos: un teléfono celular, una mochila, dos cuchillos, una tijera, una balanza digital y varias bolsas de polietileno de color azul, posiblemente utilizadas para el fraccionamiento de la droga.

En el marco de la investigación, y por disposición judicial, detuvieron al conductor y se secuestró el rodado de color azul.

Según detallaron, el hombre permanece incomunicado y está alojado en la Comisaría 24, a disposición del Juzgado Federal N° 1, en la Secretaría 2.