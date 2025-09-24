Corrientes: un hombre murió apuñalado en una pelea

Un trágico hecho de violencia se registró en la madrugada de este miércoles en la ciudad de Corrientes. Un hombre fue hallado muerto en el patio de una vivienda ubicada en la intersección de las calles Calingasta y Paysandú del barrio Mil Viviendas.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 5 de la mañana, cuando el hombre habría protagonizado una fuerte discusión. Según la información inicial, el hombre habría sido atacado arma blanca y recibió una herida letal en el pecho, siendo su hermano el principal sospechoso.

Personal de emergencias del servicio 107 acudió al lugar para asistir a la madre del hombre, quien se encontraba en estado de shock tras lo sucedido.

El hombre fue identificado como Matías O. de 34 años, y según fuentes oficiales, tenía antecedentes penales y había recuperado la libertad recientemente, tras permanecer detenido en una dependencia policial.

La causa está en etapa investigativa. En el lugar, interviene la Policía de Corrientes y el Ministerio Público Fiscal, que intentan establecer las circunstancias y el motivo del hecho.