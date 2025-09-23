Más vuelos a Corrientes: una aerolínea low cost refuerza la conexión con Buenos Aires

La aerolínea low cost Flybondi anunció que desde octubre incrementará sus frecuencias en varias rutas nacionales, con el objetivo de mejorar la conectividad y acompañar la temporada alta de turismo.

En el caso de Corrientes, la ruta Buenos Aires–Corrientes pasará a tener 11 vuelos semanales en octubre y 12 en noviembre, lo que representa un aumento del 20%. La medida fue comunicada al Ministerio de Turismo de la provincia y se enmarca en una estrategia para potenciar el destino a nivel nacional, junto con la oferta de vuelos desde el aeropuerto de Resistencia.

Además, Flybondi lanzó una promoción con un 20% de descuento en pasajes desde y hacia Corrientes para quienes compren hasta el 15 de octubre.

La compañía opera actualmente 30 rutas –16 nacionales, 4 interprovinciales y 10 internacionales– y conecta 17 destinos dentro del país y 8 en el exterior. Con una flota de 15 aviones, ya transportó a más de 16 millones de pasajeros, de los cuales un 20% voló por primera vez.

El refuerzo de frecuencias forma parte de la preparación de la aerolínea para la temporada de verano 2025/2026, que prevé sumar nuevos destinos y rutas.