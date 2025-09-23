¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

puente Chaco-Corrientes Banco de Corrientes Goya puente Chaco-Corrientes Banco de Corrientes Goya
INSEGURIDAD

Corrientes: ladrones robaron 48 celulares iPhone de un local comercial

El robo quedó grabado en las cámaras de seguridad. La Policía investiga para dar con el paradero de los autores del hecho.

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 11:55

La Policía de Corrientes informó que investiga un hecho delictivo ocurrido el lunes en un local de venta de celulares en ciudad Capital. Los ladrones se llevaron casi 50 unidades.

Efectivos fueron alertados sobre un local que se encontraba con su puerta de entrada abierta en la madrugada del lunes, por lo cual acudieron a su ubicación en avenida Maipú y calle Tilcara.

En el lugar se constató el robo de varios elementos. Las imágenes de la cámara de seguridad instalada en el interior del local muestran a dos sujetos que ingresaron para llevarse 48 dispositivos móviles marca iPhone.

En tanto que las cámaras en la zona grabaron el momento en que los ladrones huyeron en dos motocicletas que los esperaban en la vía pública.

A su vez, el dueño del comercio fue avisado del hecho, por lo cual radicó la denuncia en la comisaría correspondiente, desde donde se coordina la investigación para dar con los autores del robo.

