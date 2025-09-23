¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

puente Chaco-Corrientes Banco de Corrientes Goya
FIT 2025 EN LA RURAL

Corrientes se prepara para la gran cita mundial del turismo

Considerada una de las ferias más relevantes del sector turístico a nivel continental, FIT 2025 reunirá a representantes de todas las provincias argentinas.

Por El Litoral

Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 12:31

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) celebrará su 29ª edición del 27 al 30 de septiembre en el Predio Ferial de La Rural, en Buenos Aires, y la provincia de Corrientes formará parte de este importante encuentro global con un stand institucional que integrará la región Litoral.

Considerada una de las ferias más relevantes del sector turístico a nivel continental, FIT 2025 reunirá a representantes de todas las provincias argentinas, 50 países y más de 1700 expositores, combinando lo mejor del turismo nacional e internacional.

La apertura del evento coincidirá con la conmemoración del Día Mundial del Turismo, lo que dará un marco especial a las primeras actividades del evento, con presentaciones, exposiciones y propuestas tecnológicas innovadoras.

La participación de Corrientes se da en el marco de las acciones estratégicas de promoción y comercialización turística impulsadas por el Gobierno provincial y el Ministerio de Turismo, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de la Subsecretaría de Hacienda, encabezada por el Dr. Patricio Carando.

El stand institucional incluirá material promocional, experiencias interactivas y degustaciones gastronómicas típicas. Entre las actividades confirmadas se destacan:

  • Presentación de las Fiestas del Chamamé y del Carnaval

  • Juegos digitales, sorteos y actividades con la figura del carpincho

  • Degustaciones de productos regionales como Guiso Tropero, Cara Sucia, yerba correntina, ahumados y gin artesanal

Acompañarán al Ministerio de Turismo más de diez municipios:

Corrientes Capital, Goya, Esquina, Ituzaingó, Loreto, Carlos Pellegrini, Santo Tomé, Isla Apipé, Monte Caseros, Mantilla y Ramada Paso.

También estarán presentes más de 30 representantes del sector privado, entre alojamientos, agencias de viajes, posadas, hoteles boutique, experiencias de naturaleza y turismo de observación. Entre ellos se destacan Añá Añá, Iberá Birding Lodge, Infinity Trips, Ñande Retá Lodge, Puerto Valle Hotel de Esteros, Rewilding Experience, Wild Wetlands Lodge, entre otros.

