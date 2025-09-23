Corrientes se prepara para la gran cita mundial del turismo

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) celebrará su 29ª edición del 27 al 30 de septiembre en el Predio Ferial de La Rural, en Buenos Aires, y la provincia de Corrientes formará parte de este importante encuentro global con un stand institucional que integrará la región Litoral.

Considerada una de las ferias más relevantes del sector turístico a nivel continental, FIT 2025 reunirá a representantes de todas las provincias argentinas, 50 países y más de 1700 expositores, combinando lo mejor del turismo nacional e internacional.

La apertura del evento coincidirá con la conmemoración del Día Mundial del Turismo, lo que dará un marco especial a las primeras actividades del evento, con presentaciones, exposiciones y propuestas tecnológicas innovadoras.

La participación de Corrientes se da en el marco de las acciones estratégicas de promoción y comercialización turística impulsadas por el Gobierno provincial y el Ministerio de Turismo, con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) a través de la Subsecretaría de Hacienda, encabezada por el Dr. Patricio Carando.

El stand institucional incluirá material promocional, experiencias interactivas y degustaciones gastronómicas típicas. Entre las actividades confirmadas se destacan:

Presentación de las Fiestas del Chamamé y del Carnaval

Juegos digitales, sorteos y actividades con la figura del carpincho

Degustaciones de productos regionales como Guiso Tropero, Cara Sucia, yerba correntina, ahumados y gin artesanal

Acompañarán al Ministerio de Turismo más de diez municipios:

Corrientes Capital, Goya, Esquina, Ituzaingó, Loreto, Carlos Pellegrini, Santo Tomé, Isla Apipé, Monte Caseros, Mantilla y Ramada Paso.

También estarán presentes más de 30 representantes del sector privado, entre alojamientos, agencias de viajes, posadas, hoteles boutique, experiencias de naturaleza y turismo de observación. Entre ellos se destacan Añá Añá, Iberá Birding Lodge, Infinity Trips, Ñande Retá Lodge, Puerto Valle Hotel de Esteros, Rewilding Experience, Wild Wetlands Lodge, entre otros.