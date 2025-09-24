Costas tras el triunfo ante Vélez: "Nos falta mucho, todavía no ganamos nada"

Después de lo que fue el triunfo por 1-0 ante Vélez que le permitió meter a Racing en las semifinales de la Copa Libertadores, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, se mostró contento por el gran partido de sus jugadores, pero al mismo tiempo avisó que van por todo: "Nos falta mucho, todavía no ganamos nada".

"Estoy orgulloso de los chicos que hicieron un partido bárbaro, se ganó muy bien y en el primer tiempo teníamos que haberlo definido. Estamos entre los cuatro mejores, merecimos pasar, pasaron 28 años... Pero nosotros queremos llevar a Racing allá, a Lima... Y todavía nos falta mucho, todavía no ganamos nada", sentenció el DT, visiblemente contento pero al mismo tiempo ambicioso tras la victoria en el Cilindro.

Lo cierto es que, si algo aprendieron los hinchas de la Academia desde el arribo de Costas a la dirección técnica del club, es a ilusionarse en el plano continental, algo que la Copa Sudamericana 2024 demuestra por sí misma. De todas maneras, el DT sabe que con la ilusión sola no alcanza y lo dejó claro al explicar cómo prepararon el duelo, después del triunfo por 1-0 también en la ida: "No nos fijamos en lo que dice el rival. Si ves las estadísticas del primer partido, fue todo muy parejo. El de hoy, lo planificamos desde el 0-0, teníamos que ir a buscarlo y nunca quedar mal parados. Hicimos uno de los mejores partidos desde que llegamos".

Ahora, Racing aguarda por conocer a su rival,que saldrá de la serie entre Flamengo y Estudiantes, una que por ahora tiene a los brasileños arriba por 2-1. Ahora bien, al margen de su rival, ¿debe sentirse candidato el hincha del conjunto de Avellaneda? "No voy a decir si somos candidatos o no, yo quiero ganarla. El grupo sabe que estos partidos se tienen que ganar", cerró el DT.

TyC Sports