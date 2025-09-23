Banco de Corrientes: cómo será la atención este miércoles 24 de septiembre

En conmemoración al Día de la Virgen de la Merced, este miércoles 24 de septiembre de 2025, algunas sucursales del Banco de Corrientes no brindarán atención al público en las localidades de Mercedes, Mariano I. Loza y Corrientes Capital, con excepción del Salón Comercial del Centenario Shopping Mall.

De esta manera, los centros de atención de las tres localidades correntinas mencionadas adhieren al feriado local de 24 de septiembre. Cabe aclarar que las demás sucursales del interior de Corrientes; Chajarí (Entre Ríos); Posadas, Oberá, Iguazú (Misiones) y Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajarán con normalidad. En Capital, el Anexo Shopping, situado en el centro comercial de avenida Raúl Alfonsín al 3525, atenderá en su horario habitual, de 10 a 13 y de 17 a 21 horas.

Se recuerda que los clientes podrán operar a través de los canales digitales de la entidad financiera, la aplicación Más BanCo y la Banca Web (bancaweb.bcoctes.com.ar), como así también desde los cajeros automáticos y/o comercios adheridos para Extra Cash. El Contact Center (0800 444 0160) atenderá en su horario habitual, de 7 a 18 horas.