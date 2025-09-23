Corrientes, sede de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil con Ricardo Lorenzetti como disertante

Con una gran convocatoria, la ciudad de Corrientes será la anfitriona de las XXX Jornadas Nacionales de Derecho Civil, organizadas por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne). El evento, que se realizará desde el 25 al 27 de septiembre, reunirá a más de un centenar de especialistas del país y el extranjero para debatir sobre los avances y desafíos del Derecho Civil a 10 años de la sanción del nuevo código.

Desde su primera edición en 1963, estas jornadas se han consolidado como un foro científico clave para el debate jurídico y la formulación de conclusiones que influyen en decisiones judiciales y reformas legislativas.

Apertura y disertación de Ricardo Lorenzetti

El acto de apertura oficial tendrá lugar este jueves 25 a las 9:30 en el Centro de Convenciones de la Provincia (Gregorio Pomar Nº 802). La ceremonia contará con homenajes a profesores distinguidos y la conferencia inaugural estará a cargo de Ricardo Luis Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La agenda del evento incluye 8 paneles y 12 comisiones especializadas que abordarán diversos temas, como nuevas tecnologías, servicios digitales, temas ambientales, de familia, de daños y la enseñanza del derecho.

Especialistas nacionales e internacionales

Las jornadas contarán con la participación de especialistas de las principales universidades del país, como la UBA, UNL, UNR y la UNLP. Asimismo, se sumarán destacados juristas de América Latina y Europa, como Alfredo Ferrante (Universidad de Pavia), Eugenio Llamas Pombo (Universidad de Salamanca), Marcos Catalán (Universidad de Porto Alegre) y Arturo Caumont (Universidad de la República), entre otros.

Para quienes deseen participar, las inscripciones siguen disponibles a través del sitio web oficial https://www.dch.unne.edu.ar/jndc/inscripciones/

Consultas sobre inscripciones: [email protected] WhatsApp: 379 4869470.