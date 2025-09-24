En un penal de Corrientes hallaron chipacitos rellenos de droga

Efectivos de la Unidad Penal N°6 de Corrientes realizaron una requisa el domingo y encontraron chipacitos rellenos de droga.

El hallazgo se hizo durante una requisa en el Pabellón N° 13, donde se alojan internos con causas federales.

En el interior de unos chipas se encontraron envoltorios plásticos que contenían un polvo blanquecino.

Los alimentos y envoltorios contenidos fueron secuestrados y se abrió una investigación para determinar quién intentó ingresar los estupefacientes y cómo llegaron al poder de los internos.