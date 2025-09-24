¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

escuela de oficios Tarragó Ros Lotería Correntina
escuela de oficios Tarragó Ros Lotería Correntina
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Insólito

En un penal de Corrientes hallaron chipacitos rellenos de droga

Durante una requisa en el Pabellón N° 13 de la Unidad Penal N°6 se encontraron envoltorios plásticos con droga ocultos dentro de este alimento.

Por El Litoral

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 08:26

Efectivos de la Unidad Penal N°6 de Corrientes realizaron una requisa el domingo y encontraron chipacitos rellenos de droga.

El hallazgo se hizo durante una requisa en el Pabellón N° 13, donde se alojan internos con causas federales.

En el interior de unos chipas se encontraron envoltorios plásticos que contenían un polvo blanquecino.

Los alimentos y envoltorios contenidos fueron secuestrados y se abrió una investigación para determinar quién intentó ingresar los estupefacientes y cómo llegaron al poder de los internos.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD