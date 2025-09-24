¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportivo Mandiyú escuela de oficios Tarragó Ros
CORRIENTES

Las noticias más importantes del 24 de septiembre de 2025

Por El Litoral

Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 07:12

Corrientes, sede de las Jornadas Nacionales de Derecho Civil con Ricardo Lorenzetti como disertante

Tragedia en el puente Chaco-Corrientes: la defensa del camionero asegura que no consumió drogas

Desarticulan un "kiosco narco" en Corrientes: hay seis detenidos y drogas incautadas

Vandalismo en el museo Tarragó Ros: arrancaron una placa y destrozaron fotos inéditas

Desvíos de colectivos en Corrientes por la procesión de la Virgen de la Merced

Cayó la banda de los muros: hay seis detenidos tras robos en el centro de Goya

Reunión ampliada en Diputados: jueces y fiscales debatieron la Ley de Narcomenudeo

Retenciones: impacto limitado en el arroz correntino, pero alivio para la carne

Brenda Insaurralde llevará el nombre de Corrientes al Mundial de Trail y Montaña

La costanera de Goya está en la última etapa del proyecto

MÁS LEÍDAS

