Corrientes: un joven fue apuñalado en una pelea durante año nuevo

Un joven fue apuñalado durante una pelea en la costanera de Esquina. El hecho ocurrió en las primeras horas del jueves 1 de enero y, según fuentes oficiales, la víctima se encuentra fuera de peligro.

Alrededor de las 4 se alertó sobre el joven herido en inmediaciones de la costanera, casi en el cruce con la calle Lavalle.

Al llegar al lugar, los policías constataron que un hombre de 23 años, de apellido Gómez, presentaba una herida provocada por un arma blanca en la zona de la espalda. La víctima manifestó que había sido atacada durante una pelea, y el agresor ya habría sido identificado.

De inmediato, el joven fue asistido por personal de emergencias y trasladado en ambulancia al hospital local, donde recibió atención médica. De acuerdo con la información preliminar, la lesión es de carácter leve.

Con información de Actualidad de Esquina.