Corrientes: un hombre murió tras ser atropellado sobre RN 14

La localidad de Mocoretá fue escenario de un fatal accidente el domingo, donde una persona murió.

En la noche del domingo, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Mocoretá respondieron a un llamado que avisaba sobre un accidente sobre la Ruta Nacional N° 14, a la altura del kilómetro 352, sobre el carril oeste.

El personal policial asistió al lugar junto a la perito y el Fiscal a la escena, donde también trabajaron los Bomberos de la localidad. En el sitio se encontró a un hombre mayor de edad que fue atropellado por un Fiat Palio color blanco. Debido a las graves heridas sufridas, el peatón murió en el acto.

Sobre la víctima se pudo conocer que era oriunda de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Además, en el hecho se involucra a otro vehículo que había perdido un portaequipaje, siendo el inicio de la fatal secuencia.

El cuerpo fue trasladado al Hospital local para practicarle la autopsia médico forense, en tanto que la investigación policial avanza para determinar las circunstancias del siniestro vial.

Con información de Portal Corrientes Mocoretá