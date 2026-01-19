Hallaron muerta en Reconquista a una mujer que estaba desaparecida

Una mujer de 62 años que estaba desaparecida desde el martes fue encontrada muerta en un descampado de la ciudad de Reconquista. La víctima fue identificada como Gladis Lilian María Furrer. El cuerpo apareció la mañana del sábado en un terreno baldío de calle Chacabuco al 2100, entre pastizales y bajo un árbol. Un albañil que trabajaba en la zona dio aviso a la Policía.

Desaparición y elementos encontrados

Furrer había salido de su casa el martes 13 de enero, cerca de las 13, rumbo a su trabajo, pero nunca llegó.

Su hija denunció la desaparición, lo que activó la búsqueda. Junto al cuerpo estaba su bicicleta y varios elementos cortantes: trinchetas, una navaja y un destornillador. Presentaba lesiones que serán analizadas.

Investigación y autopsia

La fiscal Georgina Díaz dispuso aplicar el protocolo de femicidio. Aunque no se confirmó un crimen, se ordenaron pericias. Por el estado de descomposición, el cuerpo fue llevado a la morgue judicial de Vera para la autopsia.