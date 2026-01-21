Corrientes: cazadores furtivos atacaron a tiros a Policías en el río Paraná

La Policía de Corrientes informó este miércoles que, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya fueron atacados con disparos de arma de fuego al intentar identificar una embarcación cuando realizaban un patrullaje de control sobre el río Paraná.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 905, en la zona de Isla Malabrigo, donde los ocupantes de la lancha intentaron darse a la fuga y agredieron al personal policial con un machete, lo que derivó en un operativo conjunto para reducirlos.

Como resultado del procedimiento, dos ciudadanos oriundos de la provincia de Santa Fe fueron aprehendidos, y se procedió al secuestro de la embarcación, armas de fuego, municiones, aproximadamente 40 gramos de cocaína y diversos elementos utilizados para la caza furtiva.

Segundo procedimiento en Punta Arena

Más tarde, continuando con los controles fluviales, personal policial interceptó otra embarcación en el kilómetro 723 del río Paraná, en la zona conocida como Punta Arena. En este caso, se identificó a tres ocupantes, quienes transportaban un arma larga, un carpincho faenado, pescados, redes, machetes y cuchillos.

Por disposición del Fiscal Rural de Goya, se iniciaron actuaciones de oficio por tentativa de homicidio, infracción a la Ley de Fauna Silvestre, portación ilegal de arma de fuego y otras infracciones. Todas las personas involucradas quedaron supeditadas a la causa, con secuestro de los elementos y continuidad de las diligencias judiciales correspondientes.