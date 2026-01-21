Monte Caseros: balearon un toro a un ganadero que le faenaron tres vaquillas

Un productor ganadero de Monte Caseros volvió a quedar expuesto al ataque de bandas de cuatreros, al hallar este miércoles a un toro con heridas de bala, en un hecho que puso en jaque la inseguridad en la costa del Río Uruguay.

Esta misma persona del Paraje Don Julián, -a unos 11 kilómetros de la ciudad, a la vera de la Ruta Provincial 129- la noche del pasado 10 de enero sorprendió a una banda delictiva en su campo, donde habían matado a tres vaquillas y tenían encerrados ocho animales en un corral.

El productor, identificado con el apellido González, denunció que al llegar a su campo y descubrió el animal herido de bala. Efectivos de la Policía Rural y Ecológica están abocados a la investigación de ambos hechos, en colaboración con directivas de la Fiscalía en turno.Busca identificar a los responsables de los delitos.Este incidente agrava la situación de inseguridad rural en la zona, y los productores están alarmados. Las autoridades instan a los vecinos a mantener la vigilancia y reportar cualquier actividad sospechosa.