Fiesta Nacional de Chamamé Juan Pablo Valdés Municipalidad de Mburucuyá
Fiesta Nacional de Chamamé Juan Pablo Valdés Municipalidad de Mburucuyá
INSEGURIDAD EN LA COSTA DEL RIO URUGUAY

Monte Caseros: balearon un toro a un ganadero que le faenaron tres vaquillas

Días atrás sorprendió a delincuentes en plena faena y ahora halló a un animal herido
 

Por El Litoral

Miércoles, 21 de enero de 2026 a las 17:49

Un productor ganadero de Monte Caseros volvió a quedar expuesto al ataque de bandas de cuatreros, al hallar este miércoles a un toro con heridas de bala, en un hecho que puso en jaque la inseguridad en la costa del Río Uruguay. 
Esta misma persona del Paraje Don Julián, -a unos 11 kilómetros de la ciudad, a la vera de la Ruta Provincial 129- la noche del pasado 10 de enero sorprendió a una banda delictiva en su campo, donde habían matado a tres vaquillas y tenían encerrados ocho animales en un corral.


El productor, identificado con el apellido González, denunció que al llegar a su campo y descubrió el animal herido de bala. Efectivos de la Policía Rural y Ecológica están abocados a la investigación de ambos hechos, en colaboración con directivas de la Fiscalía en turno. 
Busca identificar a los responsables de los delitos.
Este incidente agrava la situación de inseguridad rural en la zona, y los productores están alarmados. Las autoridades instan a los vecinos a mantener la vigilancia y reportar cualquier actividad sospechosa.
 

