Corrientes: tras una investigación recuperaron motopartes denunciadas como robadas

La Policía de Corrientes informó que el miércoles recuperó motopartes en la ciudad Capital, las cuales habían sido denunciadas como robadas.

El operativo ocurrió en la tarde del miércoles cuando efectivos de la Unidad Especial Antiarrebatos, junto a la Fiscalía, lograron recuperar motopartes robadas días atrás en jurisdicción de la Comisaría Primera de Capital.

Producto de una investigación, se realizó un rastrillaje en el barrio Juan XXIII donde se detectó un desarmadero de vehículos. Tras las primeras averiguaciones, se constató que las partes halladas correspondían a una motocicleta marca Motomel, modelo Blitz de 110 cc., que habían sido denunciadas como robadas.

Por tal motivo se procedió al secuestro de lo hallado para ser trasladado a la dependencia correspondiente, donde se realizaron las diligencias del caso.