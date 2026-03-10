Cuándo, dónde y a qué hora debuta Coudet como DT de River

Mientras Eduardo Coudet viene elevando la intensidad en los entrenamientos y se prepara para definir su primer 11 como entrenador de River, se resolvió que el partido frente a Huracán se jugará en el estadio del Globo este jueves a las 21:30.

Será con público reducido por disposición de la Ciudad de Buenos Aires, dadas las restricciones edilicias en el barrio Parque Patricios luego de un derrumbre. Vale señalar, hubo duelo a puertas cerradas en el estadio Tomás Ducó frente a Belgrano hace dos semanas, pero ahora el Globo presionó para jugar en su casa con público.

ENTRENAMIENTOS

Después de siete prácticas consecutivas, para Coudet se acerca la hora de la verdad. Favorecido en su caso particular por el paro del fútbol argentino, ya sacó la mayor parte de las conclusiones para definir la lista de concentrados y el 11 inicial.

Hizo hincapié en los ejercicios con pelota, en el fútbol reducido y sobre todo, siempre con inflador anímico en mano, en los trabajos de definición para retomar el camino de la contundencia.

Con la motivación y las arengas que son el primer sello desde su llegada a Núñez, el entrenador busca recuperar la confianza de sus jugadores y afinar la puntería es fundamental para la cadena del crecimiento.

RECUPERADOS

Mientras tanto, Juanfer Quintero continúa intensificando movimientos tras una recuperación exprés de apenas 13 días de su desgarro y se perfila para estar, de mínima, en el banco de suplentes contra Huracán.

La otra buena noticia que recibió Coudet es que ya tiene a disposición a Ezequiel Centurión. El ex arquero de Independiente Rivadavia dejó atrás el desgarro en el pectíneo izquierdo que sufrió el 20 de febrero y se perfila para ser la alternativa de Santiago Beltrán, consolidado en el arco en medio de la recuperación de Franco Armani.

(Con información de Olé)

