Juan Pablo Valdés acompañó a Milei en la inauguración de la "Argentina Week"

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, participó este martes de la apertura de la "Argentina Week" en Estados Unidos, junto al presidente Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y un grupo de mandatarios provinciales.

El evento, que se desarrolla en el corazón financiero de Nueva York, busca consolidar la confianza de inversores globales y organismos internacionales en el plan económico nacional.

Agenda internacional de Valdés

Valdés integró una comitiva de gobernadores que incluyó a figuras de distintas provincias, enfocándose en la apertura de nuevos horizontes para el desarrollo regional. El mandatario correntino participó activamente del Foro Económico organizado por JP Morgan, donde se discutieron ejes estratégicos como geopolítica, comercio e inteligencia artificial.

"Estos encuentros permiten intercambiar experiencias con líderes del sector público y privado y seguir posicionando a Corrientes en la agenda internacional del desarrollo y la producción", remarcó el gobernador.

Su agenda incluyó también reuniones con especialistas de las Naciones Unidas junto al embajador Francisco Tropepi, orientadas a fortalecer los lazos diplomáticos y productivos de la provincia.

Discurso presidencial y críticas al empresariado

Durante la apertura, el presidente Javier Milei reafirmó la política de honrar los compromisos financieros del país y destacó los avances de su gestión. Sin embargo, el mandatario aprovechó la presencia de inversores extranjeros para lanzar duras críticas contra empresarios locales, específicamente mencionando a Paolo Rocca (Techint) y Javier Madanes Quintanilla (Fate).

"Quizás Rocca y Madanes Quintanilla, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó la Argentina corrupta", sentenció el Presidente. Milei ratificó la consolidación de su plan económico y aseguró ante los presentes que el país está en una etapa de cambio profundo en su relación con el mercado.

La delegación de gobernadores que acompañó al Presidente en este lanzamiento estuvo compuesta por Juan Pablo Valdés, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Carlos Sadir y Alfredo Cornejo, quienes mantienen una postura de diálogo y colaboración con el Poder Ejecutivo Nacional en este proceso de búsqueda de inversiones externas.