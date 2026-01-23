Policía agredida en Corrientes se presentaría como querellante, ante falta de respuestas

Familiares de la suboficial de la Policía de Corrientes que recibió una trompada que le provocó una grave fractura de tabique con desplazamiento, durante la primera noche del corso en Monte Caseros, anticiparon que alistan presentarse como querellantes.



Plantean que es “llamativa” la inacción de la Fiscalía local que “ni siquiera llamó a declarar” a los implicados, entre los que están miembros de una familia de reconocidos médicos.



La sargento primero de 36 años, con prestación de servicio en la Comisaría Tercera, cumplía servicio adicional en el corso el sábado 17 de enero cuando intentó mediar en una trifulca. En la confusión recibió un puñetazo que le ocasionó una severa lesión en el rostro.



Los estudios médicos practicados revelaron que sufrió un “desplazamiento de tabique”. Alegan que, pese a la gravedad de lo sucedido y de la denuncia formal presentada el 18 de enero, donde mencionó al doctor Julian Arrieti como el presunto autor del severo golpe, la Justicia no avanzó con la investigación.

El hecho pone nuevamente a una Fiscalía de la costa del Río Uruguay en la mira de los cuestionamientos, tal como ocurriera semanas atrás con el delito de abigeato en La Cruz.



Ante la falta de respuestas, anticiparon que el lunes se presentarían con un abogado querellante para buscar celeridad y respuestas en el plano judicial.