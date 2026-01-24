Pese al esfuerzo de rescatistas y la Policía, murió la yegua abandonada en Corrientes

Una yegua que se encontraba en condiciones deplorables de salud murió en el barrio Aguará Cuá de la ciudad correntina de Ituzaingó, luego de agonizar durante horas a pesar de las intensas maniobras de reanimación y asistencia médica que recibió por parte de autoridades y voluntarios.

El caso se conoció tras el alerta de los vecinos de la zona, quienes observaron al equino deambulando con dificultad hasta que finalmente colapsó y no pudo volver a incorporarse. Ante la gravedad de la situación, se dio aviso inmediato a la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de la Policía de Corrientes.

Diagnóstico crítico y asistencia

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el animal presentaba un estado de abandono extremo. La veterinaria policial que participó del operativo diagnosticó un cuadro agudo de:

Desnutrición severa.

Deshidratación avanzada.

Infecciones múltiples en distintas partes del cuerpo.

Inmediatamente, se inició un protocolo de emergencia en el lugar, aplicando sueros, antibióticos y analgésicos para intentar estabilizarla.

Durante varias horas, personal policial y miembros de la protectora local “Mymba Hayhú” trabajaron a la intemperie monitoreando los signos vitales del animal y dándole contención.

Sin embargo, el deterioro orgánico era irreversible y la yegua murió en horas de la tarde.

Investigación judicial

La situación fue informada de inmediato a la Unidad Fiscal de turno de Ituzaingó, que ordenó el inicio de las actuaciones correspondientes.

Se solicitó un informe detallado del procedimiento y de las condiciones del hallazgo para intentar identificar al propietario del animal.

Desde las organizaciones rescatistas manifestaron su indignación ante este nuevo caso de maltrato animal, remarcando la necesidad de controles más estrictos sobre la tenencia de equinos en zonas urbanas.

La muerte de la yegua generó un fuerte repudio en la comunidad, que reclama justicia por un animal que, según indicaron, fue "dejado a morir" en la vía pública.