Investigan la muerte de un hombre en Corientes y demoraron a un compañero de tragos

Un hombre de 70 años fue encontrado muerto alrededor de las 10 de este sábado en una vivienda de la zona céntrica de Bella Vista, y en consecuencia, después de una investigación, la Policía aprehendió a un sospechoso en relación con el hecho. El cuerpo presentaba signos de violencia, lo que generó sospechas de homicidio.



Según detallaron, un familiar encontró al hombre sin signos vitales en una casa de las calles Belgrano y Salta. La Policía y la Unidad Fiscal iniciaron una investigación y detuvieron a un hombre mayor de edad que había estado con la víctima la noche anterior, ingiriendo bebidas alcohólicas.



La autopsia determinará la causa de la muerte, aunque se sospecha que podría tratarse de un homicidio. El detenido permanece a disposición de la autoridad fiscal.



El trabajo investigativo está en marcha con directivas directas de la Fiscalía que ordenó la realización de pericias en el domicilio de la tragedia.

Además, dispuso el rastreo de imágenes de cámaras de seguridad de los alrededores y la búsqueda de testigos para que puedan aportar más datos y recoger evidencias.