Gendarmería incautó más de 60 mil botellas de cerveza extranjera en Paso de los Libres

Durante un operativo de control de rutina realizado en la madrugada del sábado, efectivos de Gendarmería Nacional interceptaron un millonario cargamento de bebidas alcohólicas de origen extranjero que ingresó al país de forma irregular. El procedimiento fue llevado a cabo por la Sección Vial "Paso de los Libres", a la altura de la Ruta Nacional N° 14, un punto estratégico para el control del flujo comercial fronterizo.

Los uniformados, dependientes del Escuadrón 7 "Cabo Misael Pereyra", detuvieron la marcha de un transporte de cargas generales que circulaba en sentido norte-sur. Al realizar la inspección visual de la caja, el personal de la fuerza detectó que el cargamento consistía íntegramente en productos de origen extranjero.

Infracción al Código Aduanero

Al solicitar la documentación de respaldo, los gendarmes constataron graves irregularidades en el registro de ingreso de la mercadería a la República Argentina. Ante la falta de avales legales que acreditaran su libre circulación por el territorio nacional, se procedió a un conteo exhaustivo de los bultos.

En total, se contabilizaron 61.152 botellas de cerveza que eran transportadas sin los comprobantes fiscales y aduaneros correspondientes. Esta maniobra representa una infracción directa a la Ley 22.415 (Código Aduanero), referida al ingreso de bienes sin la debida declaración ante los organismos de control.

Intervención judicial

En el caso tomó intervención la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, la cual dispuso las siguientes medidas:

Incautación total de las 61.152 botellas de cerveza.

Secuestro del vehículo de transporte de cargas generales.

Retención del teléfono celular del conductor para peritajes vinculados a la logística del traslado.

Respecto al chofer del camión, la fiscalía determinó que fuera liberado tras las actuaciones de rigor, aunque permanecerá supeditado a la causa bajo investigación federal. Se estima que el valor de la mercadería incautada representa una cifra millonaria, afectando directamente a las redes de comercialización ilegal en la región.