Corrientes: una grúa volcó en el corsódromo de Santo Tomé y lesionó a un trabajador

La preparación de los carnavales de la ciudad correntina de Santo Tomé sumó un momento de tensión anoche cuando una hidrogrúa se desplomó en plena avenida Parque Corsódromo.

El siniestro se produjo mientras cuadrillas de operarios trabajaban en el acondicionamiento integral del predio, tareas que se realizan habitualmente durante la noche para evitar las temperaturas extremas de la jornada en Corrientes.

Según los reportes, el rodado no contaba con la firmeza necesaria en sus apoyos al momento de operar, lo que provocó que se desestabilizara y cayera.

En su trayectoria, la estructura rozó a un hombre que se encontraba pintando logos a gran escala sobre el asfalto. El trabajador, que no reside en la localidad y se desempeña para una firma tercerizada dedicada al diseño, fue asistido inmediatamente por sus compañeros en el corsódromo de Santo Tomé.

Polémica por el ingreso de la ambulancia

Testigos presenciales señalaron una situación inusual durante el operativo de rescate. En un primer momento, se habría dificultado el ingreso de la ambulancia al predio debido a que el asfalto ya estaba pintado y el sector se encontraba cerrado para proteger el trabajo artístico. Sin embargo, ante la urgencia de la situación, el personal sanitario pudo ingresar para socorrer al joven accidentado, garantizando la seguridad laboral en el predio.

Desde el Municipio de Santo Tomé aclararon que el lugar cuenta con los seguros correspondientes para este tipo de eventualidades. Asimismo, confirmaron que el operario accidentado también posee cobertura de seguro personal para el desarrollo de sus tareas durante el Carnaval de Santo Tomé.

Estado de salud del operario

Afortunadamente, las lesiones sufridas por el trabajador no revistieron gravedad extrema. Tras ser evaluado por los profesionales médicos, se constató que sufrió una dislocación de hombro. Por estas horas, el joven se encuentra fuera de peligro y guardando reposo para su recuperación, tras lo que fue un susto en los preparativos del Carnaval 2026.

Las tareas en la avenida continuaron tras el siniestro laboral, bajo un estricto cronograma que busca dejar la pasarela en condiciones óptimas para el desfile de las comparsas, reforzando el vallado y la iluminación del predio.

*Con información de El Territorio