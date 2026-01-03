Demoraron a una mujer por un robo en un domicilio de Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que detuvieron a una mujer por el robo de elementos de un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Remedios de Escalada y UNNE, en la capital correntina.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando efectivos de la Comisaría Vigésimo Cuarta Urbana fueron alertados sobre un robo.

Al llegar al lugar, los policías observaron a una mujer retirando elementos del interior del inmueble.

La mujer, de 28 años, no pudo justificar su presencia en el lugar, por lo que fue demorada.

En el procedimiento se secuestró un horno eléctrico y una botella de acero inoxidable, que habrían sido sustraídos momentos antes.

La detenida, junto con los elementos secuestrados, fue puesta a disposición de la Justicia y trasladada a la dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.