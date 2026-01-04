General Paz: fueron detenidos tras ser sorprendidos mientras consumían droga

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a dos personas en la localidad de General Paz, quienes estaban consumiendo estupefacientes en la vía pública.

Efectivos de la Comisaría de Distrito General Paz que realizaban tareas de prevención de delitos en la zona del balneario de la localidad, notaron la presencia de dos hombres consumiendo droga y generando intranquilidad entre las personas presentes.

Por tal motivo, los agentes identificaron y demoraron a dos hombres de 18 y 20 años, quienes llevaban marihuana entre sus pertenencias. Además, los sujetos estaban bajo los efectos del alcohol.

Tras no poder justificar su presencia en el lugar y comprobarse que generaban intranquilidad a las personas que pasaban por el lugar, fueron detenidos y los estupefacientes secuestrados.

Los demorados fueron trasladados hasta la citada dependencia, donde se realizaron los trámites de rigor.