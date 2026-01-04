Caá Catí: prohiben ingresar a la Laguna Rincón luego que bañistas se cortaran con vidrios

La Municipalidad de Caá Catí informó este domingo que tomó la decisión de prohibir el acceso a las aguas de la Laguna Rincón. Esto se debe a tareas de limpieza, aunque no se especificó hasta cuándo durarán.

Esta medida fue tomada luego que se reportaron que bañistas sufrieron heridas cortantes en sus extremidades por la presencia de vidrios, los cuales fueron arrojados durante las celebraciones de Año Nuevo.

Por tal motivo, el municipio inició tareas de limpieza pero no anunció cuánto tiempo tardarán en completarse.

Por lo pronto se pide colaboración a la comunidad para que evite acercarse a la zona mientras dure este trabajo para evitar nuevos casos de lesiones entre los bañistas.

Con información de Redes Sociales Caá Catí.