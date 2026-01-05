¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Club Deportivo Mandiyú Playas de Corrientes plaza Mercosur
Corrientes

Las noticias más importantes del 5 de enero

Por El Litoral

Lunes, 05 de enero de 2026 a las 06:49

Corrientes tendrá una semana sin lluvias y con temperaturas en ascenso

Violento robo en Corrientes: recuperaron el auto que los ladrones usaron para huir

Corrientes: dispararon contra el vehículo de un oficial de Gendarmería

Corrientes: se prendió fuego un auto con cinco ocupantes sobre la Ruta 14

Trump dijo que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición

El mensaje de Edmundo González Urrutia tras la captura de Maduro: “Venezuela merece un futuro con derechos”

Corrientes: detiene a un hombre acusado de agredir a una mujer

Caso Loan: fijaron fecha para la primera audiencia preliminar camino al juicio

Caá Catí: prohíben ingresar a la Laguna Rincón luego que bañistas se cortaran con vidrios


 









 

MÁS LEÍDAS

