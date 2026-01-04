Violento robo en Corrientes: recuperaron el auto que los ladrones usaron para huir

Un grave hecho de inseguridad se registró este domingo en Colonia Las Flores, cercana a Juan Pujol, donde una familia fue víctima de un robo con agresión física.

Según las primeras informaciones, los autores del hecho golpearon a la dueña de la vivienda y luego se dieron a la fuga en un automóvil.

El lugar del hecho

De acuerdo a la denuncia realizada y a los datos aportados por vecinos, el asalto ocurrió en una vivienda ubicada en la zona de ingreso por Ruta Nacional 14, a la altura del comercio conocido como “Negro Erro”, casi al fondo del paraje.

La mujer agredida sufrió golpes durante el ataque, lo que generó conmoción en la zona. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud.

Fuga e investigación

Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon en un Chevrolet Agile gris, vehículo que pertenece al yerno del propietario de la vivienda, Félix Tagliapietra.

Ante esta situación, se solicitó la difusión de la información a través de redes sociales y grupos de mensajería con el objetivo de dar aviso y facilitar la localización del rodado.

Trabajo policial

La Policía trabaja para verificar la información, identificar a los autores y establecer responsabilidades. Efectivos se encuentran abocados al relevamiento de datos, toma de testimonios y análisis de posibles registros fílmicos.

Asimismo, se pidió a la comunidad que ante cualquier información se comunique con la fuerza de seguridad más cercana.

Hallazgo del vehículo

En las últimas horas la Policía localizó y aseguró el automóvil utilizado en el violento robo ocurrido este domingo.

El Chevrolet gris fue hallado abandonado en cercanías del arroyo Tunas, próximo al límite con la provincia de Entre Ríos, luego de que vecinos de la zona reconocieran el vehículo y dieran aviso a las autoridades.

La investigación para atrapar a los ladrones sigue en curso.

Con información de Radio Mega.