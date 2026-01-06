Recuperaron un costoso celular sustraído en Corrientes

La Policía de San Luis del Palmar recuperó un teléfono celular denunciado como sustraído. Efectivos de la Comisaría de distrito, en colaboración con la unidad fiscal en turno, lograron recuperar el dispositivo marca "Redimi" tras diversas labores de investigación.



El teléfono había sido denunciado como robado y, gracias a la observación de cámaras de seguridad, los investigadores pudieron individualizar al presunto autor y recuperar el dispositivo.



El teléfono fue puesto a disposición de la autoridad fiscal interviniente y se prosigue con los trámites del caso.

La rápida acción de la Policía de San Luis del Palmar permitió recuperar el teléfono celular y devolverlo a su legítimo dueño.