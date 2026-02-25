Corrientes: solicitan colaboración para encontrar a una menor de 17 años

La Policía de Corrientes solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Tatiana Beatriz Romero, de 17 años, quien se habría ausentado del Hogar María Nazaret Vicuña.

El pedido fue emitido este 25 de febrero por la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, tras la denuncia radicada por una persona de apellido Ojeda.

Según la información oficial, la situación también fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Investigación en turno, que interviene en el caso.

Pedido de colaboración

Desde la fuerza indicaron que, independientemente de las tareas investigativas y de búsqueda que se encuentran en marcha, se solicita la difusión del caso para ampliar el alcance del pedido.

En ese marco, pidieron que cualquier persona que pueda aportar datos ciertos que ayuden a localizar a la adolescente se comunique con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al número 3794-432913, o con la dependencia policial más cercana a su domicilio.

También se encuentra habilitada la línea telefónica gratuita de emergencias 911.