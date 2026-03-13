Secuestraron 300 motos en una semana: cuáles son las exigencias para circular en Corrientes

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes intensificó sus controles preventivos en puntos críticos del ejido urbano. En la última semana, el resultado de las inspecciones arrojó el secuestro de 300 motocicletas, con un promedio de hasta 40 unidades por operativo. Esta medida, realizada en conjunto con la Policía de Corrientes, busca disminuir los altos índices de siniestralidad vial que afectan principalmente a los conductores de dos ruedas.

Requisitos obligatorios para circular

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Acinas, reiteró que la fiscalización se centra en el cumplimiento estricto de las normas vigentes. Para evitar multas y el secuestro del rodado, los conductores deben contar con:

Uso obligatorio de casco: tanto para el conductor como para el acompañante.

Espejos retrovisores: ambos espejos deben estar colocados y en condiciones.

Documentación: licencia de conducir vigente, cédula de identificación del vehículo y comprobante de seguro al día.

Patente: la chapa patente debe estar colocada y ser perfectamente visible.

"Lo que se controla son la falta de casco, patente, espejos retrovisores y documentación", explicó Acinas.

El funcionario subrayó que estas acciones no tienen un fin recaudatorio, sino de prevención, considerando que, de acuerdo a las estadísticas del Hospital Escuela, el 70% de los vehículos involucrados en accidentes en la ciudad son motocicletas.

Próxima etapa: escuelas y concientización

Como parte de la estrategia preventiva, la Municipalidad anunció que extenderá su alcance hacia los entornos escolares. "Próximamente vamos a comenzar a trabajar en los ingresos y las salidas de las escuelas, en principio mediante un diálogo con los tutores sobre las medidas que deben tomar al momento de conducir una moto junto a un menor", anticipó Acinas.

Las autoridades instaron a los vecinos a regularizar su situación antes de circular por la vía pública para evitar sanciones. Los operativos continuarán de manera aleatoria en diferentes horarios y ubicaciones, manteniendo el compromiso de la gestión municipal de disminuir la mortalidad en siniestros viales.