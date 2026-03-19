Susto en Corrientes: un desperfecto mecánico provocó el incendio total de una camioneta

Un grave incidente vial se registró sobre la Ruta Nacional 14, a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad correntina de Santo Tomé. Un vehículo de tipo rural que viajaba con destino a la provincia de Buenos Aires se incendió por completo tras una presunta falla técnica, generando una densa columna de humo visible desde varios kilómetros.

El rodado, un Dodge modelo Journey de cinco puertas, era conducido por Franco Daniel Rodríguez, un joven de 27 años que regresaba desde la ciudad de Encarnación (Paraguay) hacia La Plata.

Según las primeras pericias y el testimonio del propio conductor, el fuego se habría originado por un desperfecto eléctrico en el sector del motor, extendiéndose rápidamente a toda la carrocería.

Intervención policial y estado del conductor

Efectivos de la Comisaría Segunda de la Policía de Corrientes, dependiente de la Unidad Regional Quinta, acudieron al lugar para labrar las actuaciones correspondientes.

Al llegar, constataron que las pérdidas materiales eran totales, ya que el automóvil quedó "reducido a cenizas" en cuestión de minutos, señalaron medios locales.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que el conductor no sufrió heridas ni quemaduras y no fue necesaria la asistencia médica de urgencia en el lugar.

Además, el tránsito sobre la Ruta Nacional 14 no debió ser interrumpido, ya que el vehículo siniestrado quedó sobre la banquina.