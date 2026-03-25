Rescataron a un hombre que cayó entre las piedras de la Costanera tras una presunta pelea

Un violento episodio en las inmediaciones del puerto de la capital correntina derivó en un complejo operativo de rescate durante la tarde de este miércoles. Un hombre, cuya identidad no trascendió, terminó con heridas de gravedad tras caer en la zona de piedras de la Costanera, quedando inmovilizado y requiriendo asistencia especializada.

Tras recibir el alerta, el personal policial se desplazó hasta el lugar y constató que el sujeto se encontraba atrapado entre las rocas. Debido a la dificultad del terreno, fue necesaria la intervención de dos dotaciones de bomberos, quienes realizaron las maniobras pertinentes para extraerlo de la zona de peligro.

Hipótesis de una pelea previa

Si bien en un principio se reportó como un accidente, fuentes oficiales confirmaron que la principal línea de investigación apunta a un altercado físico.

Se busca determinar si, antes de la caída, la víctima participó de una pelea con otra persona, lo que habría desencadenado las lesiones y la posterior precipitación hacia las piedras.

Estado de salud

Como consecuencia del impacto, el hombre sufrió la fractura de una pierna. Una vez completado el rescate, fue derivado de inmediato a un centro de salud local para recibir las curaciones correspondientes.

Personal de la fuerza continúa con las tareas de rigor en la zona para identificar a posibles testigos o involucrados en el presunto enfrentamiento.