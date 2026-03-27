Argentina logró un deslucido triunfo frente a Mauritania

La selección argentina venció 2-1 a Mauritania en la Bombonera en la primera prueba de esta fecha FIFA. Enzo Fernández y Nico Paz anotaron los goles de la Albiceleste en el primer tiempo, mientras que Lionel Messi fue suplente y jugó todo el segundo tiempo.

En una noche lluviosa y una Bombonera que no se llenó, el entrenador Lionel Scaloni realizó varias modificaciones para probar variantes frente a un rival que en el segundo tiempo mejoró y hasta encontró el descuento gracias a un flojo papel del elenco local.

El entrenador argentino utilizó los ocho cambios permitidos para darles rodaje a diferentes futbolistas, entre ellos Gabriel Rojas, Agustín Giay, Franco Mastantuono y el correntino José López. A partir de eso, la Celeste y Blanca se replegó más en la cancha ante un rival que tuvo más oportunidades, pero sufrió la ineficacia en carne propia. Sobre el final, logró el descuento a través del zaguero central Jordan Lefort.

El campeón del mundo volverá a jugar este martes desde las 20:15 en el recinto de Boca Juniors ante Zambia en el último amistoso de esta ventana de partidos.

El primer gol de la Albiceleste llegó a los 17 minutos, cuando Fernández conectó dentro del área para definir muy cómodo luego de un gran buscapié del lateral derecho Nahuel Molina, quien se encuentra en un muy buen momento. Solo 15 minutos después, Nico Paz estiró la ventaja con un muy buen tiro libre para convertir su primer con la Selección Argentina.

El primer tiempo fue un monólogo de la Argentina, que dominó el desarrollo del juego en todo momento y generó varias situaciones para irse al descanso con un resultado más abultado.

Para el inicio del complemento se dio el ingreso de Messi, Rodrigo de Paul y Franco Mastantuono. Aunque, contra todo pronóstico, el nivel del equipo argentino cayó y le dio espacios a Mauritania para generar numerosas situaciones de peligro.

El merecido descuento del combinado del país africano llegó en la última jugada del partido, cuando Lefort se encontró solo con la pelota en el área chica y pudo convertir un gol que recordará para toda su vida.