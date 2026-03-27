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Producción local

Colonia Liebig se afianza como centro acuícola para abastecer al interior correntino

El programa provincial incluye más de 60 productores, 55 piletones y una planta de faena.

Por El Litoral

Viernes, 27 de marzo de 2026 a las 12:02

Colonia Liebig consolidó un sistema productivo de acuicultura destinado a abastecer a la región, con más de 60 productores y 55 piletones en funcionamiento. El ministro de Producción, Walter Chavez, recorrió el jueves los emprendimientos junto a la intendente Lorena Kowacz.

El plan provincial es diversificar la producción local al integrar la cría de peces, el acompañamiento técnico y la infraestructura necesaria para la industrialización. Ayer se firmó un convenio para la continuidad del programa, se entregó alimento balanceado a los productores y se realizaron sueltas de alevines en los emprendimientos.

El programa: aumento de productores y mayor volumen de peces

Desde su inicio hace casi cuatro años, el programa incrementó la cantidad de productores y el volumen de peces, además de conformar una cooperativa que participa en la gestión de la actividad.

Con apoyo del Gobierno provincial y la Municipalidad de Liebig, se adquirió una planta de faena para peces, con una inversión de aproximadamente 50 millones de pesos. Esto permitirá cerrar el ciclo productivo con comercialización local y regional.

El ministro Walter Chavez destacó que la iniciativa se acerca a la etapa final de industrialización: “Ya vemos una línea productiva completa, con piletones en funcionamiento y una planta de faena que permitirá generar empleo y nuevas oportunidades para la zona”, afirmó.

La producción local alcanza cerca de 15.000 peces, con un peso promedio de 2 kilos por ejemplar. Actualmente, el desafío es organizar la cosecha y consolidar la habilitación sanitaria para ampliar los mercados de comercialización en la región.

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