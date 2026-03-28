¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Mburucuyá YPF Virginia Gallardo
Municipalidad de Mburucuyá YPF Virginia Gallardo
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Monte Caseros

Corrientes: atacó a un policía con un cuchillo durante un allanamiento y terminó detenido

El hecho ocurrió en las últimas horas en la localidad correntina de Monte Caseros. 

Por El Litoral

Sabado, 28 de marzo de 2026 a las 07:46

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron a dos hombres durante un procedimiento en el que uno de ellos atacó a un uniformado con un cuchillo en la localidad de Monte Caseros.

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre calle Córdoba, donde personal de las comisarías 1ª, 2ª y 3ª, junto a la División de Investigación Criminal, daban cumplimiento a una orden judicial en el marco de una causa en investigación.

En ese contexto, los agentes procedieron a la detención de un joven de 25 años, vinculado al expediente.

Sin embargo, durante el procedimiento, otro hombre de 26 años arremetió contra los policías con un arma blanca.

El agresor fue reducido en el lugar y se logró el secuestro preventivo del cuchillo utilizado en el ataque.

Ambos demorados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias del caso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD