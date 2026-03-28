Corrientes: atacó a un policía con un cuchillo durante un allanamiento y terminó detenido

La Policía de Corrientes informó este sábado que demoraron a dos hombres durante un procedimiento en el que uno de ellos atacó a un uniformado con un cuchillo en la localidad de Monte Caseros.

El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre calle Córdoba, donde personal de las comisarías 1ª, 2ª y 3ª, junto a la División de Investigación Criminal, daban cumplimiento a una orden judicial en el marco de una causa en investigación.

En ese contexto, los agentes procedieron a la detención de un joven de 25 años, vinculado al expediente.

Sin embargo, durante el procedimiento, otro hombre de 26 años arremetió contra los policías con un arma blanca.

El agresor fue reducido en el lugar y se logró el secuestro preventivo del cuchillo utilizado en el ataque.

Ambos demorados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Justicia mientras continúan las diligencias del caso.