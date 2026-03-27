Sin colectivos en Corrientes desde las 22

Las empresas de colectivo Ersa y San Lorenzo anunciaron que dejarán de prestar el servicio desde las 22 de este viernes. Se retomará el recorrido recién desde las 6 del sábado. La medida responde a una reducción de horarios por la crisis del sector. Sin embargo, funcionan con normalidad las líneas 101 y 110 de Turismo Miramar.

"Las empresas Ersa y transporte San Lorenzo informaron que el corte de servicios responde pura y netamente a una decisión dempresarial. UTA no esta realizando medida de fuerza, es decir no es un paro convocado por la seccional Corrientes ,en comunicación con las empresas nos informan que van a indicar el horario que cada unidad debe cortar el servicio", informó a El Litoral el delegado de UTA Diego Sabao.

La tensión entre los empresarios y la UTA se mantuvo todo el día porque las empresas debían pagar hoy la suma de 70.000 pesos a cada trabajador y hasta el mediodía no lo habían hecho. Pero en horas de la tarde apareció el dinero.

Ese monto debió abonarse el 20 de marzo, los trabajadores fueron pacientes hasta este viernes. Hay preocupación en el sector ya que la semana que viene debería comenzar a liquidarse los salarios.