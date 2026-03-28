"La competencia es muy desigual: hay productos sin controles que entran a menor precio"

En un contexto económico cambiante, el sector avícola se consolida como uno de los más estables dentro del consumo masivo. Así lo explicó Daniel Enciso Piazza, director de Avícola Santa Ana, quien destacó que la actividad “se mantiene por tratarse de un producto de primera necesidad”, aunque enfrenta dificultades para trasladar costos en un escenario de pérdida del poder adquisitivo.

“La logística se encarece, sobre todo por el combustible, y cuesta ajustar precios. Por eso apostamos al volumen y a la eficiencia para sostenernos”, señaló en Perfil Productivo.

Un mercado en crecimiento

El consumo de huevos sigue en alza en Argentina, impulsado por cambios en los hábitos alimenticios. “Es la proteína más accesible. Hoy el huevo es protagonista en la dieta diaria, incluso en el desayuno, algo que antes no era tan común”, explicó.

Actualmente, la empresa abastece a Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y parte de Entre Ríos, con logística propia y una estructura que fue evolucionando desde la producción hacia un modelo más integral, que incluye distribución y comercialización.

Expansión y diversificación

Avícola Santa Ana proyecta alcanzar unas 300 mil aves en postura y sumar nuevas unidades productivas, incluyendo agricultura para autoabastecerse de maíz.

“Pasamos de ser solo productores a integrar toda la cadena: alimento, producción, distribución y cercanía con el consumidor”, indicó Enciso Piazza.

Costos, presión impositiva y energía

Entre los principales desafíos, el empresario señaló el peso de los costos estructurales:

“El maíz, la energía y el combustible son claves, pero la carga impositiva es lo más fuerte. La presión es muy alta y condiciona todo el esquema productivo”.

En ese sentido, destacó la inversión en energía solar como una alternativa a futuro: “La energía va a ser cada vez más cara. Hay que empezar a pensar en soluciones propias”.

Competencia informal

Uno de los puntos más críticos es la competencia desleal del mercado informal. “Hay productos sin controles ni trazabilidad que ingresan a menor precio. Es una competencia muy desigual para quienes trabajamos en regla”, advirtió.

Una empresa que apuesta al conocimiento

Con más de 200 trabajadores, la firma se define por su cultura organizacional basada en datos y aprendizaje continuo.

“Somos una empresa que aprende. Las decisiones se toman con evidencia, evaluando resultados todo el tiempo”, explicó.

Pese a las dificultades estructurales del país, el empresario remarcó que el objetivo sigue siendo crecer en el mercado local:

“Queremos aumentar la oferta en el norte del país. Nuestra mirada está puesta en seguir desarrollándonos desde Corrientes”.