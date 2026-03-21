La UCP impulsó el ciclo “Guardianas” para visibilizar el rol de las mujeres en la cultura

En el marco del Mes de la Mujer, la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP), junto al Instituto de Investigación y Desarrollo Cultural del NEA, llevó adelante el ciclo “Guardianas”, un espacio de encuentro y reflexión sobre el rol de las mujeres en la cultura del nordeste.

Las actividades se desarrollaron en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (MACC), donde se realizaron el segundo y tercer encuentro del ciclo con la participación de referentes del ámbito académico, artístico y cultural.

Durante la segunda jornada, disertaron la rectora de la UCP, Florencia Rodríguez; la gestora cultural Inés Silvero; la diseñadora y artista visual Ana María Fariña Núñez (Anísima) y la música correntina Florencia Sandoval. En ese espacio se abordaron las narrativas actuales en el mundo digital y las formas de producción de sentido en las expresiones artísticas.

Además, se debatió sobre el rol de las mujeres en la gestión universitaria y cultural, destacando la necesidad de ampliar su participación en espacios de decisión. “Las mujeres tenemos que intervenir en este mundo de manera urgente”, expresó Rodríguez.

Por su parte, las expositoras coincidieron en la importancia de revalorizar el lugar de las mujeres en la historia y en la construcción cultural, cuestionando relatos tradicionales que las relegaban a un segundo plano.

Saberes, identidad y territorio

El ciclo también incluyó una tercera jornada con la participación de referentes vinculadas a la educación, la gestión cultural, las industrias creativas y los saberes ancestrales.

En ese marco, se trabajaron ejes como la identidad regional, la lengua y la transmisión de saberes, con especial énfasis en la cultura litoraleña y el aporte de comunidades originarias.

“Guardianas” se consolidó así como un espacio de intercambio y construcción colectiva, donde mujeres de distintos ámbitos comparten experiencias y mantienen viva la memoria cultural del NEA.

La propuesta contó con el acompañamiento del Instituto de Cultura de la provincia y buscó proyectar el rol de las mujeres en el presente y el futuro de la región.