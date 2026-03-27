Alerta por una masa de aire tropical que mantendrá el calor extremo en Corrientes y el NEA

El Nordeste Argentino (NEA) atraviesa una jornada de calor intenso debido a la presencia de una masa de aire tropical que se mantendrá hasta la próxima semana en plena temporada otoñal.

Con sensaciones térmicas que ya rozan los 40 °C en algunas localidades, el organismo señaló que la combinación de radiación solar y humedad disparó los registros térmicos en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe.

Las imágenes satelitales compartidas por el SMN revelan la formación de nubosidad asociada al avance de este sistema de aire muy cálido y húmedo que afecta a gran parte del litoral.

Desde el SMN precisaron que la fuerte radiación solar, sumada a las características de esta masa de aire, son los factores que "disparan las temperaturas" y mantendrán el ambiente sofocante durante los próximos días.

Pronóstico extendido para Corrientes

De acuerdo a los datos del organismo nacional, no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas para el corto plazo:

Sábado 28 de marzo: se espera una mañana con cielo algo nublado y vientos predominantes del sector Norte. La temperatura mínima será de 23 °C y la máxima ascenderá hasta los 33 °C .

Domingo 29 de marzo: continuarán las mismas condiciones con una amplitud térmica situada entre los 25 °C y los 33 °C .

Inicio de semana: para el lunes y martes se pronostican máximas de hasta 35 °C. Cabe destacar que no están previstas lluvias, lo que acentuará la persistencia del calor.

Ante este panorama, las autoridades meteorológicas recomiendan seguir las medidas de prevención habituales para evitar golpes de calor, dado que la región mantendrá estas temperaturas elevadas hasta mediados de la semana que viene.