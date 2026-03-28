San Martín visita a Argentino con la necesidad de mejorar su producción

Luego del pobre desempeño que mostró en Chivilcoy, donde perdió con Racing de esa ciudad, San Martín se presentará este sábado en Junín donde enfrentará a Argentino.

El encuentro que corresponde a la Fase Regular de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) dará inicio a las 21 y tendrá como escenario al Fortín de las Morochas en la provincia de Buenos Aires.

San Martín, donde seguirá ausente Lucas Gargallo por paternidad, se mantiene en el décimo segunda ubicación, con un registro de 14 triunfos y 17 derrotas.

El equipo conducido por Gabriel Revidatti está en el último lugar de la zona de clasificación y por eso no puede dar otro paso en falso si pretende mantenerse en ese lugar.

En el juego contra Racing, el Rojinegro tuvo un flojo primer tiempo. La defensa estuvo ausente y mostró complicaciones para llegar al gol.

En el complemento, mejoró su rendimiento pero el conjunto bonaerense jugó con tranquilidad gracias a la gran ventaja que logró en el marcador.

La suerte de Argentino (6-24) está echada en la Fase Regular, sabe que no saldrá de los últimos dos lugares y deberá jugar la Permanencia en al pos temporada.

El equipo bonaerense viene de caer en su visita a Obras 94 a 75, además perdió al jugador Dana Tate Jr. por motivos vinculados a indisciplina deportiva.

De esta forma, el DT Adrián Capelli ya trabaja pensando en lo que será la lucha por seguir en el círculo superior del básquetbol argentino.

Luego del partido en Junín, a San Martín le quedarán cuatro partidos para conclluir la Fase Regular.

En el Fortín, recibirá a Obras el martes 7 de abril y a Olímpico de La Banda el domingo 12. Mientras que después visitará a Plantense el viernes 17 y a Unión de Santa Fe el domingo 19.