Una encuesta confirma el impacto del escándalo Adorni: 20 puntos de caída en 3 meses

Una nueva encuesta nacional confirma el fuerte impacto, en primera personal, del "escándalo Adorni": la imagen del jefe de Gabinete y vocero se derrumbó en poco más de tres meses. Así lo ratifica el último sondeo nacional de CB Global Data.

Se trata de un estudio de 2.015 casos a nivel país, relevados entre el 22 y el 28 de este mes, con un margen de error de +/- 2,2%. Entre otras cosas, la firma que dirige el analista Cristian Buttié evaluó las imágenes de los principales dirigentes, la aprobación del Gobierno y las preocupaciones de los argentinos.

Es en el primer tópico, el de las imágenes, donde se ve el impacto de las varias polémicas que sacuden hace semanas la figura de Adorni: haber subido a su pareja (no funcionaria) al avión presidencial en un viaje a Nueva York, la aparición de nuevas propiedades presuntamente no declaradas y un vuelo privado a Punta del Este costeado por un proveedor del Estado.

La imagen de Adorni

El último estudio de CB evalúa las imágenes de 10 dirigentes top del oficialismo y la oposición. Adorni queda séptimo, con claro diferencial negativo (- 39,8 puntos): 27,4% de valoración a favor y 67,2% en contra. Con este desglose: 9,1% muy buena + 18,3% buena vs. 18,3% mala + 48,9% muy mala.

¿Con qué se compara? Con un estudio que había hecho la misma encuestadora a propósito de los dos años de gestión libertaria, que se cumplieron en diciembre pasado. Allí, la imagen de Adorni se componía de esta manera: 44,4% positiva (23,5% muy buena + 20,9% buena) y 46,9% negativa (19,6% mala + 27,3% muy mala).

Es decir, en apenas tres meses y pico, subió 20,3 puntos el rechazo al jefe de Gabinete y bajó 17 el apoyo.

Cómo fue contando en reiteradas notas de la prensa metropolitana, Adorni había crecido como una de las principales figuras del Gobierno en estos rankings, sobre todo luego del triunfo en la elección porteña local de mayo de 2025. El vocero venía en un lote donde solían destacarse el presidente Milei, Patricia Bullrich, y en algún momento Luis Caputo y Victoria Villarruel. Ya no.

En charlas privadas, Adorni reconocía que su nombre sonaba para dos candidaturas interesantes para el 2027: como potencial postulante a jefe de Gobierno de la Ciudad e incluso para acompañar al Presidente en la fórmula. Curiosamente, dos lugares para los que también se menciona/ba a Bullrich.

La aprobación del Gobierno y las principales preocupaciones

La encuesta de CB también trae otros dos cuadros que encienden respectivas alertas para el Gobierno. El primero es el clásico que mide la aprobación de la gestión y que también viene con saldo negativo: + 43,9% y - 54,5%.

Son, de todos modos, mejores números que los que componen la imagen de Adorni y que se relacionan más con la valoración personal del presidente Milei: + 42,3% y - 56,4%.

El otro cuadro interesante es el que pregunta por los principales problemas de los argentinos. Con la "inflación" ya relegada en un quinto puesto, con sólo el 4,9%, otras preocupaciones económicas dominan la agenda: "Bajos salarios y pérdida del poder adquisitivo" lidera cómodo con 46,9% y "Falta de empleo y desocupación" lo sigue con 21%.

(Con información de Clarin)