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Provincial de Clubes: Central lidera su grupo tras igualar con Huracán

El partido del domingo se jugó bajo intenso calor en Goya y terminó con un 0-0.

Por El Litoral

Lunes, 30 de marzo de 2026 a las 08:53

En el marco de la cuarta fecha de la zona 4 del Torneo Provincial de Clubes, Central y Huracán igualaron 0 a 0 en un partido disputado bajo altas temperaturas en la ciudad de Goya.

El encuentro se desarrolló con intensidad, aunque ninguno de los equipos logró romper el marcador.

Central se mantiene como líder

Con este resultado, Central continúa en lo más alto de la zona 4, alcanzando las 8 unidades y sosteniendo su condición de líder del grupo.

Huracán, en tanto, sumó un punto que lo mantiene en la pelea dentro de una zona que se presenta competitiva.

Lo que viene en la próxima fecha

En la siguiente jornada del torneo:

  • Central visitará a Football Club Esquina en Esquina
  • Huracán será local frente a Berón de Astrada

Ambos equipos buscarán sumar de a tres para acomodarse en la tabla.

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