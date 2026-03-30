Lucas Pertossi habló sobre el asesinato de Báez Sosa: “Me arrepiento de no haber hecho nada para evitarlo”

Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a 15 años de prisión por el crimen de Fernando Báez Sosa, decidió hablar desde la cárcel sobre lo ocurrido hace seis años en la localidad balnearia de Villa Gesell.

“Me arrepiento de no haber hecho nada para evitar que haya pasado lo que pasó”, indicó el joven, a la vez que aseguró que “no hubo ningún plan” para asesinar al estudiante de abogacía de 18 años a la salida de un boliche.

En su relato, Pertossi reconstruyó cómo fueron las horas previas y los momentos posteriores a la pelea. Contó que esa noche cenaron todos juntos e hicieron una previa antes de salir a bailar.

Según su versión, dentro del local hubo una situación confusa cuando personal de seguridad quiso retirar a algunos de sus amigos. “Hay un altercado delante mío, no se veía bien qué pasaba. Querían sacar a Matías Benicelli. Uno de los chicos preguntó por qué, si no había hecho nada. Ahí un patovica dijo que saquen a Máximo Thomsen”, relató. Incluso afirmó haber escuchado a uno de los empleados decir: “A este sácalo por la cocina, vamos a darle”.

Ante ese escenario, aseguró que decidió grabar con su celular “por si pasaba algo grave”, ya que temía que golpearan a sus amigos. “Veo que a Thomsen lo tiran al piso. Todo fue muy rápido”, sostuvo.

En la calle, explicó que se sentó con otros dos jóvenes en un cordón y que evaluaban irse del lugar. Sin embargo, en cuestión de segundos, la situación volvió a escalar. “Veo que se está por armar una pelea, había gritos. Empiezo a grabar, pero cuando reconozco a mi primo, Ciro, guardo el teléfono”, contó.

En ese momento, describió un episodio puntual en el que intervino: “Atrás de un auto tenían a Blas. Un chico lo agarraba de los pies para tirarlo. Me acerqué y le dije ‘soltalo’. Le pegué una o dos patadas, no para lastimarlo, sino para que lo suelte”. Según dijo, el joven -al que reconoció como Tomás D’Alessandro- lo soltó y no continuaron la pelea.

Pertossi insistió en que no vio el ataque a Báez Sosa. “Nunca vi a Thomsen ni a Fernando. Escuchaba gritos, mucho quilombo. Fue un segundo que pasó todo”, afirmó. “No me di cuenta de la situación como para decir ‘paren’. No lo pensé en el momento”, agregó.

Luego, contó que comenzó a enviar mensajes para reencontrarse con el resto del grupo en un supermercado cercano, pero no los encontró. “Un chico me dijo que había una pelea donde golpearon a otro chico”, indicó.

“Caducó”: el mensaje que mandó Lucas Pertossi

Sobre el mensaje que envió esa madrugada, reconoció que con el paso del tiempo le resultó impactante escucharse. “No me acordaba, no podía creer por qué me referí de esa manera”, indicó en relación a la frase “caducó”, que utilizó para describir la situación. Aseguró que en ese momento estaba “en shock” y que no tomó dimensión de sus palabras.

Al reencontrarse con el grupo en la casa que alquilaban, sostuvo que les preguntó qué había pasado y que le respondieron que “no pasó nada grave”. “Nos peleamos, pero no pasó nada más”, indicó que le dijeron.

“Los noté tranquilos, ninguno me generó desconfianza. Les creí”, agregó. En ese sentido, dijo que, a la distancia, cree que “ninguno tomó dimensión de lo que había pasado”.

También dio detalles de lo ocurrido después cuando decidieron reunirse en una hamburguesería. “Hablamos de la noche, de chicas. No se habló de la pelea”, afirmó, y negó haber visto a alguno de sus amigos con sangre o alterado.

En otro tramo de la entrevista con América TV, Pertossi cuestionó la estrategia de la defensa durante el juicio y aseguró que se sintió “mal defendido”.

“La estrategia fue todos juntos en bloque y no todos hicimos lo mismo ni tuvimos la misma participación”, planteó. Además, reveló que quiso declarar desde el inicio: “Quería contar lo que pasó, pero me dijeron que no hacía falta”.

Si bien reconoció la gravedad del hecho, volvió a diferenciar su mirada: “No fue un asesinato porque ninguno tuvo intención de matarlo. Lo tomo como una tragedia, algo que se fue de las manos”.

TN